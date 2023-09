Nel tardo pomeriggio di ieri, ad Anzio, una violenta aggressione seguita da un investimento con un’automobile ha scosso la comunità locale, lasciando un giovane di 19 anni in prognosi riservata. Gli inquirenti sono ora impegnati in una caccia all’uomo per individuare i responsabili di questo brutale episodio.

Il Contesto dell’Aggressione

Secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia locale, l’episodio ha avuto origine quando il giovane di 19 anni avrebbe rimproverato alcuni ragazzi per la guida pericolosa che stavano tenendo nella zona, vicino alla fermata degli autobus. Sembrerebbe che il gruppo di occupanti dell’auto, composto da almeno due, forse tre persone, sia sceso dal veicolo e abbia iniziato a picchiare in modo brutale il 19enne.

La Brutale Aggressione

I picchiatori avrebbero colpito la vittima ripetutamente, utilizzando calci e pugni, in un’aggressione selvaggia che ha attirato l’attenzione di alcuni passanti preoccupati. Questi testimoni, spaventati dalla violenza dell’aggressione, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

La Fuga e l’Investimento

Realizzando di essere scoperti, i picchiatori sono risaliti rapidamente in macchina per darsi alla fuga. Tuttavia, mentre cercavano di fuggire dalla scena, hanno investito la vittima alle gambe. L’investimento ha ulteriormente aggravato le condizioni del giovane di 19 anni, che è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.

Indagini in Corso

La polizia sta conducendo un’indagine approfondita su questo violento episodio e ha già acquisito le registrazioni delle videocamere di sorveglianza nella zona, sperando di ottenere indizi utili per identificare l’auto pirata e i suoi occupanti. La comunità è in stato di sospetto e preoccupazione mentre le autorità lavorano per portare i responsabili davanti alla giustizia.