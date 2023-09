Una tragedia ha scosso la stazione ferroviaria di Roma Termini oggi, quando delle persone hanno rinvenuto un cadavere nelle vicinanze dei binari. Trenitalia ha immediatamente comunicato l’accaduto, informando il pubblico e avviando le procedure di emergenza previste. L’incidente è avvenuto verso le 12.00 di oggi, e da quel momento in poi la circolazione dei treni nella stazione è fortemente compromessa. Alle 12.25, la circolazione è rallentata e successivamente sospesa tra i binari 6 e 10, mentre le autorità competenti intervenivano per effettuare gli accertamenti necessari, come previsto dalla legge.

La notizia dell’incidente ha destato grande preoccupazione tra i passeggeri e il personale ferroviario presenti nella stazione. Il ritrovamento di una persona deceduta ha comportato la necessità di effettuare indagini approfondite per stabilire le cause e le circostanze della morte.

Al momento, la circolazione dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali è notevolmente rallentata e sospesa in alcuni tratti. I passeggeri sono stati avvisati di possibili ritardi significativi e variazioni nei percorsi dei treni. In particolare, i treni Alta Velocità FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03) e FR 9640 Napoli Centrale (12:55) – Milano Centrale (17:30) fermano temporaneamente a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini.

Le autorità competenti, tra cui l’Autorità giudiziaria, stanno conducendo le indagini necessarie per fare luce sull’incidente e stabilire se ci siano circostanze sospette o responsabilità da attribuire.