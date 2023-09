Una tragedia ha scosso la tranquillità dell’isola di Capri, quando questa mattina è recuperato un cadavere dalle acque circostanti. L’episodio è stato segnalato verso le 11.30 alla Capitaneria di Porto di Capri, che ha immediatamente avviato le operazioni di soccorso e recupero. Tutto è cominciato con una telefonata da parte di un bagnante preoccupato, il quale aveva notato un corpo che galleggiava al largo nella baia di Marina Piccola, tra la grotta dell’arsenale e i Faraglioni. In risposta alla segnalazione, i militari della Guardia Costiera sono intervenuti prontamente sulla scena, recuperando il corpo dell’uomo.

Dai primi esami effettuati dal personale del servizio di emergenza sanitaria 118, sembra che l’uomo sia annegato solo poche ore prima del ritrovamento. Tuttavia, non è stato possibile identificarlo immediatamente, in quanto non aveva documenti con sé che potessero fornire informazioni sulla sua identità.

Il magistrato di turno è informato della situazione e ha disposto il trasferimento del cadavere a Napoli, presso l’Istituto di Medicina Legale, per eseguire l’autopsia e cercare di determinare le cause della morte e l’identità della vittima.