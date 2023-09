Una tragica e misteriosa morte ha scosso il set del nuovo film di Paolo Sorrentino a Capri. Il corpo di un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita in mare, tra Marina Piccola e i celebri Faraglioni dell’isola. La vittima è identificata solo ieri grazie alla fede. Secondo quanto riferito, l’uomo presentava una ferita alla testa. La notizia della sua morte ha sollevato numerose domande, e la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta affidata alla polizia per determinare le circostanze esatte della tragedia. Le operazioni di recupero del cadavere sono state condotte dalla Capitaneria di Porto e dal servizio medico 118.

L’uomo faceva parte delle maestranze impegnate nelle riprese del film di Sorrentino, che si concentrano nella zona al di sotto di Via Krupp e dei Giardini di Augusto a Capri. Al momento, le cause della morte non sono chiare, ma sembra che l’ipotesi di suicidio sia stata esclusa. Si sta invece indagando su un possibile malore o su un’onda anomala che potrebbe aver causato una caduta in acqua.

Gli inquirenti stanno interrogando diverse persone che erano presenti sul set per cercare di ricostruire le ultime ore della vittima e le circostanze dell’incidente. Inoltre, sono state acquisite immagini dalle telecamere di sorveglianza di una vasta zona dell’isola per ottenere ulteriori dettagli sull’accaduto.