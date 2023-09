Una violenta aggressione è avvenuta di recente ad Albanella, coinvolgendo una coppia residente ad Altavilla Silentina e tre individui stranieri all’interno di un bar a Marinelle. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha portato all’avvio di indagini per chiarire i dettagli di questo tragico evento. Stando a quanto ricostruito, la coppia composta da un uomo e una donna è brutalmente aggredita dai tre aggressori, armati di mazze. Nel corso dell’aggressione, l’uomo è finito colpito alla testa, mentre la donna ha riportato ferite al petto. La violenza dell’attacco ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno trasportato le vittime al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove sono sottoposti alle cure necessarie.

Nel frattempo, gli aggressori hanno fatto perdere le loro tracce, dileguandosi dalla scena del crimine. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno iniziato le indagini per fare luce su questo episodio violento. Durante l’indagine, sono state raccolte testimonianze da parte dei presenti nel bar al momento dell’aggressione, nella speranza di raccogliere informazioni utili per risalire agli aggressori.

Un dettaglio che potrebbe essere collegato all’aggressione è il fatto che la coppia aveva recentemente scoperto e denunciato per furto due cittadini extracomunitari. Questo potrebbe rappresentare un possibile movente dietro l’aggressione, ma le indagini sono ancora in corso per ricostruire completamente l’accaduto e determinare le circostanze esatte che hanno portato a questo atto di violenza.