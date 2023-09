“Lo Studio Associati Maior è orgoglioso di annunciare un notevole successo ottenuto in un periodo di tempo eccezionalmente breve. Abbiamo fornito assistenza legale a una delle nostre clienti, la quale aveva subito complicazioni gravi durante il parto, a causa di manovre inadeguate eseguite dal personale medico di un ospedale nell’Avellinese. La nostra cliente aveva programmato un parto cesareo per ragioni legate alla sua fisicità e alle dimensioni del feto, ma nonostante ciò, il personale medico ha deciso di procedere con un parto naturale”. A dirlo sono i professionisti dello Studio Associati Maior, uno studio legale e medico legale composto dagli Avvocati Pierlorenzo Catalano, Michele Francesco Sorrentino, Filippo Castaldo e dal medico-legale Dott. Marcello Lorello, con il supporto di uno specialista in ginecologia.

“Purtroppo, questa decisione ha portato a complicazioni prevedibili, che hanno reso necessario l’uso di manovre forzate per completare il parto. Sebbene il neonato sia uscito indenne, la madre ha subito lesioni interne e la frattura di due costole a causa di tali manovre”

“Dopo aver denunciato l’incidente alla compagnia di assicurazione dell’ospedale, è stata effettuata una visita medico legale con la partecipazione di medici rappresentanti della compagnia assicurativa. Questi medici hanno condiviso la nostra valutazione e riconosciuto la responsabilità medico-professionale del reparto di ostetricia e ginecologia. Siamo lieti di annunciare che, invece di intraprendere una causa legale che avrebbe richiesto anni di procedimenti, siamo riusciti a concordare un risarcimento stragiudiziale adeguato alla nostra cliente. Questo risultato positivo è il frutto del nostro impegno costante, della nostra professionalità e dell’attenzione ai dettagli dimostrati dal nostro gruppo. Dimostra ancora una volta la dedizione e l’efficacia che il nostro studio specializzato in malasanità e maxi-risarcimenti offre ai nostri clienti” -concludono-.