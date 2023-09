Nella piccola comunità di Baselice, una tragedia ha sconvolto la vita di una famiglia e ha riportato l’attenzione sul crescente disagio presente nella nostra provincia. In un gesto terribile e senza via di ritorno, un uomo di 40 anni ha compiuto l’atto estremo di togliersi la vita, infliggendosi una coltellata mortale al torace, proprio all’altezza del cuore. L’orrore di questa scoperta macabra è stato rivelato dalla madre dell’uomo, che ha fatto una terribile scoperta al suo risveglio mattutino. Sconvolta dalla scena agghiacciante che si è presentata davanti ai suoi occhi, ha gridato disperatamente e ha subito allertato le autorità.

Purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, non c’era più nulla da fare per l’uomo, la cui vita era ormai giunta al termine. I carabinieri sono immediatamente intervenuti e hanno avviato un’indagine approfondita per cercare di comprendere le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Su richiesta della Procura, il medico legale Giovanni Zotti ha effettuato un sopralluogo e un’esame esterno della salma. Successivamente, il corpo è stato restituito alla famiglia per consentirne l’organizzazione dei funerali.