Nella notte scorsa, un uomo noto alle forze dell’ordine è stato ferito alle gambe in un episodio di sparatoria avvenuto a Caivano, una località in provincia di Napoli. L’incidente ha richiesto l’intervento dei Carabinieri dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. L’uomo è stato trasportato in ospedale e, sebbene ferito, non versa in pericolo di vita. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili dell’aggressione e chiarire le circostanze dell’evento.

La Scena della Sparatoria

Verso le 22, i Carabinieri della locale compagnia sono stati allertati per la segnalazione di colpi d’arma da fuoco in via Garibaldi, all’angolo con via Cairoli, a Caivano. Sul luogo dell’incidente, i militari hanno rinvenuto sette bossoli e tracce di sangue, che sono stati immediatamente sequestrati come parte delle prove dell’incidente.

Il Ferito e il Suo Stato di Salute

L’uomo coinvolto nella sparatoria è stato identificato come un 43enne di Caivano. Nonostante sia stato ferito, è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, dove è attualmente sotto cure mediche. Fortunatamente, le sue ferite non sono ritenute mortali, e si prevede che si riprenderà completamente.