Il Ministero del Lavoro ha annunciato l’esaurimento immediato del bonus trasporti, un sostegno fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico. Questa iniziativa, prevista dal Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023, è rivolta a persone fisiche con un reddito annuo inferiore a 20.000 euro. La misura è accolta con entusiasmo da parte dei cittadini, ma la sua rapida esaurizione ha sollevato domande sulle risorse a disposizione e sull’accessibilità del programma.

La domanda per il bonus trasporti è aperta alle ore 8.00 di questa mattina attraverso la piattaforma online del Ministero del Lavoro, dove i cittadini potevano presentare la richiesta utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Tuttavia, a causa dell’enorme afflusso di richieste, la dotazione finanziaria prevista per questa iniziativa è stata esaurita nel giro di poche ore. Il Ministero ha comunicato ufficialmente che “si è raggiunto il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista dal Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023.”

La notizia dell’esaurimento del bonus trasporti ha deluso molti cittadini che avevano sperato di beneficiare di questo sostegno per affrontare le spese dei mezzi pubblici. Tuttavia, il Ministero del Lavoro ha offerto una speranza per coloro che non sono riusciti a presentare la domanda in tempo. La dichiarazione ufficiale afferma che “sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8.00 del 1 ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023.”

Questa decisione di consentire ulteriori richieste a ottobre offre una possibilità ai cittadini che avevano aspettato invano di accedere al bonus trasporti. Tuttavia, è probabile che anche in ottobre la domanda sarà elevata, quindi coloro che desiderano beneficiare di questo sostegno dovrebbero prepararsi con anticipo.