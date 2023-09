Lunedì prossimo, i pendolari che dipendono dai mezzi di trasporto dell’EAV (Ente Autonomo Volturno) dovranno prepararsi a disagi e ritardi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dall’organizzazione sindacale Confail. L’azione di sciopero, programmata per il 18 settembre, mira a sollevare diverse questioni cruciali riguardanti i lavoratori, tra cui l’adeguamento del salario al costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario di lavoro e l’organizzazione generale del lavoro.

La Confail ha affermato che la categoria ha bisogno di una risposta immediata e adeguata a queste questioni, ritenendo che siano di fondamentale importanza per il benessere dei lavoratori. Pertanto, hanno deciso di intraprendere un’azione di sciopero di 24 ore come forma di protesta e per sottolineare la necessità di affrontare queste preoccupazioni.

Durante il periodo di sciopero, l’operatività dei servizi di trasporto pubblico dell’EAV sarà subordinata al numero di lavoratori che aderiranno allo sciopero. Ciò significa che i servizi potrebbero essere notevolmente ridotti o interrotti in alcune aree, causando disagi ai pendolari che dipendono da questi mezzi per gli spostamenti quotidiani.

Per ottenere informazioni aggiornate sulle partenze garantite e sui servizi disponibili nelle diverse fasce orarie durante lo sciopero, i pendolari possono consultare il sito web ufficiale dell’EAV all’indirizzo www.eavsrl.it. Questo permetterà loro di pianificare in anticipo gli spostamenti e di trovare alternative, se necessario.