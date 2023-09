Segnalato un tragico caso di avvelenamento di cani a Tramonti, in provincia di Salerno. Cinque cani sono finiti avvelenati e hanno perso la vita nella frazione di Pucara dopo aver ingerito del veleno. Inizialmente, c’era stata qualche speranza per uno di loro, ma purtroppo anche lui è deceduto nella serata di mercoledì. L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha preso posizione sulla vicenda e ha annunciato che metterà una taglia di 2.000 euro per trovare i responsabili di questo atto criminale. AIDAA si impegna a pagare la taglia a chi, fornendo informazioni alle forze dell’ordine in conformità con la legge, contribuirà con la sua testimonianza a individuare e far condannare l’autore degli avvelenamenti.

L’avvelenamento di animali è un reato grave e inaccettabile, e le autorità competenti dovrebbero condurre un’indagine approfondita per individuare e perseguire penalmente l’autore di questo atto crudele. Inoltre, è importante sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela degli animali e promuovere una cultura di rispetto verso di loro.