Durante una serie di controlli notturni condotti dalla Compagnia Carabinieri Napoli Centro, diverse violazioni sono state rilevate, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nella preservazione della sicurezza pubblica nella città di Napoli. Uno dei casi più sorprendenti è il ritrovamento di una giovane coppia di genitori, che si trovava su uno scooter senza casco, con il loro neonato tra le braccia. I Carabinieri hanno emesso una multa per questa pericolosa infrazione, mettendo in evidenza l’importanza di seguire le norme sulla sicurezza stradale, specialmente quando si trasportano bambini.

Un secondo caso ha riguardato un giovane di 18 anni sorpreso mentre realizzava una dedica d’amore sulla parete di un palazzo nel centro storico utilizzando un rossetto liquido. Questa azione è considerata imbrattamento, e il giovane dovrà rispondere delle sue azioni secondo la legge.

I Quartieri Spagnoli e la zona universitaria sono le aree principali presidiate dai militari durante questi controlli. Inoltre, è denunciata la figura legale di un locale situato in largo Baracche, dove erano impiegate quattro persone in nero e rilevate carenze strutturali. Di conseguenza, l’attività del locale è sospesa. Tra le altre infrazioni riscontrate dai Carabinieri, ci sono tre persone denunciate per guida senza patente, di cui due erano ancora minorenni. Allo stesso modo, riscontrate violazioni relative a parcheggiatori abusivi in piazza Matteotti e in via Cesare Battisti.

I controlli hanno anche portato alla segnalazione di sei persone alla prefettura per uso di droga, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti della lotta al consumo e al traffico di sostanze illecite. Numerose anche le contravvenzioni al codice della strada.