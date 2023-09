In risposta alla difficile situazione economica che molte famiglie italiane stanno affrontando a causa dell’aumento dei prezzi dovuto alla guerra e all’inflazione, il governo ha introdotto un nuovo bonus di €560 per sostenere le famiglie in difficoltà. Questo bonus è ideato per mitigare le spese crescenti e per fornire aiuto a coloro i cui redditi rimangono invariati nonostante l’incremento dei costi. Questa iniziativa si inserisce in una serie di bonus promossi dal governo per alleviare le difficoltà finanziarie dei cittadini, come il recente bonus occhiali.

Il nuovo bonus è stato progettato per sostituire il reddito di cittadinanza, che è stato eliminato nelle scorse settimane nonostante le proteste e le controversie. L’importo del bonus è di €560, ma non tutti sono idonei a riceverlo. Ecco chi può richiederlo e come fare per ottenerlo.

Chi Sono i Beneficiari:

Il requisito principale per richiedere e ottenere questo bonus è il reddito ISEE, valido per il 2024. Il reddito ISEE riflette le entrate dell’anno precedente ed è un indicatore del reddito del nucleo familiare intestatario.

Tuttavia, il nuovo bonus terrà conto non solo dell’ISEE ma anche degli affitti imputati e delle integrazioni reddituali. In sostanza, il bonus è progettato per aiutare a coprire i costi dell’affitto. Ecco chi può richiederlo e quanto è possibile ricevere.

I single possono richiedere un massimo di €6.000 all’anno, che corrispondono al reddito massimo ammissibile per ottenere il bonus.

Una famiglia composta da due adulti può ricevere fino a €8.400 all’anno, sulla base di un reddito massimo equivalente.

Le coppie sposate con coniugi di età superiore a 67 anni possono richiedere e ottenere fino a €784.

Sebbene gli importi possano sembrare modesti, rappresentano un importante aiuto per le famiglie in difficoltà nel coprire i costi dell’affitto delle loro abitazioni. Questo bonus è particolarmente prezioso in un momento in cui l’inflazione ha fatto aumentare notevolmente i prezzi delle locazioni, e aiuterà sicuramente molte famiglie a far fronte alle spese abitative.