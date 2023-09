Nel contesto delle discussioni sulla Manovra e delle politiche di sostegno al reddito dei lavoratori, uno dei punti di maggiore rilevanza riguarda l’agevolazione fiscale sui fringe benefit, che è stata potenziata attraverso il Decreto Lavoro fino a un massimo di tremila euro. Questa revisione delle politiche di sostegno al reddito dei lavoratori assume un ruolo di notevole importanza, specialmente alla luce degli aggiornamenti recenti che hanno alzato la soglia a tremila euro. In questo articolo, esamineremo più da vicino il nuovo beneficio da mille euro legato ai fringe benefit e come questo possa influire sulle famiglie italiane.

I Fringe Benefit e il Decreto Lavoro

I fringe benefit sono quei vantaggi non monetari offerti dai datori di lavoro ai dipendenti. Questi benefici possono assumere diverse forme, come buoni pasto, buoni carburante, alloggi aziendali, polizze assicurative, e molto altro. Essi costituiscono una componente importante del pacchetto retributivo dei lavoratori e spesso aiutano a coprire spese quotidiane, migliorando la loro qualità di vita.

Il Decreto Lavoro del primo maggio ha sollevato la soglia di esenzione fiscale per questi fringe benefit fino a tremila euro, rendendo ancora più attraenti per le aziende l’offerta di tali vantaggi ai dipendenti. Tuttavia, per implementare nuovamente la tassazione agevolata su premi di produttività e fringe benefit, saranno necessari investimenti stimati tra 1 e 2 miliardi di euro.

Il Nuovo Bonus da Mille Euro

Uno dei punti chiave in discussione è l’introduzione di un nuovo bonus da mille euro strettamente legato ai fringe benefit. Questo provvedimento mira a sostenere le famiglie italiane contro l’aumento dei prezzi, incoraggiando le aziende a offrire benefici non monetari ai loro dipendenti. In pratica, questo significa che le aziende potrebbero decidere di fornire, ad esempio, buoni pasto o altri vantaggi simili ai loro lavoratori. Questa iniziativa rappresenta un notevole aumento rispetto al passato, alzando il limite dei fringe benefit da circa 258 euro a quasi mille euro.

I Requisiti per Accedere al Bonus

Per poter beneficiare del bonus da mille euro legato ai fringe benefit, ci sono alcuni requisiti da soddisfare. Questo bonus sarà disponibile per le famiglie con figli a carico che guadagnano meno di quattromila euro l’anno. La soglia è valida fino ai 24 anni del figlio. Per essere considerati figli a carico, dovranno dimostrare di vivere con i genitori entro il 31 dicembre 2023.