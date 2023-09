L’Assegno Unico, uno dei pilastri del sistema di sostegno alle famiglie italiane, si prepara a introdurre alcune importanti novità a beneficio dei genitori e dei loro figli. Tra le principali modifiche, spicca l’implementazione di un approccio “proattivo” per agevolare i neo-genitori in caso di nascita di un nuovo figlio, con ulteriori maggiorazioni previste per le famiglie con tre o più figli.

Aumenti e Maggiorazioni

Oltre all’adeguamento automatico dell’Assegno Unico in base all’inflazione, la prossima manovra potrebbe includere un ulteriore bonus per alcune famiglie. Questo significa che, in aggiunta all’incremento legato all’aumento dei prezzi, alcune famiglie potrebbero beneficiare di un ulteriore sostegno economico. Questa iniziativa mira a fornire un supporto finanziario extra a chi ne ha più bisogno.

Nuovi Pagamenti

Per quanto riguarda i pagamenti dell’Assegno Unico, l’INPS ha pianificato gli accrediti per il mese di settembre. Le date da segnare sul calendario sono il 15, il 18 e il 19 settembre. Tuttavia, vale la pena notare che queste date riguardano i beneficiari il cui importo del sostegno non ha subito variazioni rispetto al mese precedente.

Proattività per i Neo-Genitori

Una delle novità più interessanti è l’approccio “proattivo” dell’INPS nei confronti dei neo-genitori. A partire da settembre 2023, l’INPS invierà comunicazioni via email per invitare i neogenitori a presentare la domanda per l’Assegno Unico e Universale in caso di nascita del primo figlio o di integrazione del beneficio per altri figli a carico. Questa comunicazione sarà trasmessa attraverso la Piattaforma di Proattività, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’obiettivo è riconoscere la nascita di un figlio come un evento che abilita il diritto all’Assegno Unico e Universale.

Consentire la Proattività

Per ricevere queste comunicazioni personalizzate dall’INPS, gli utenti devono fornire il proprio consenso. Questo può essere fatto accedendo all’area MyINPS del portale e cliccando su “Vai ai tuoi consensi”. Nella sezione “Adesione ai servizi proattivi,” è possibile prendere visione di tutte le informazioni sui servizi proattivi e accettarli cliccando su “Acconsento”.