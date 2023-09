Nella zona di Giugliano-Villaricca, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, insieme al personale della Polizia Scientifica, hanno condotto un’ispezione fognaria in via Cumana in seguito a una segnalazione riguardante un foro praticato al di sotto di un edificio in fase di ristrutturazione. Questo intervento è stato necessario a causa dei potenziali rischi associati a un’attività sospetta.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno sentito dei rumori provenienti dalla fognatura sotterranea. Immediatamente, hanno individuato un individuo che utilizzava una torcia posizionata sulla testa per illuminare il suo percorso. Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato invano di fuggire attraverso un tombino.

Gli operatori della polizia sono riusciti a identificare il sospetto, un giovane di 22 anni residente a Giugliano con precedenti penali. Hanno proceduto all’arresto del giovane, accusandolo di danneggiamento aggravato e violazione di domicilio.