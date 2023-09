La controversa situazione legata alla fornitura d’acqua da parte della Gori continua a creare problemi per i cittadini e gli imprenditori, scatenando una nuova ondata di proteste. Questa volta, a portare la sua testimonianza è l’imprenditore Antonio Nunziata, il quale evidenzia gravi disagi causati dalla mancanza d’acqua corrente nell’area industriale di Palma Campania.

Fornitura d’Acqua Interrotta

Antonio Nunziata, che gestisce un’azienda nell’area industriale di Palma Campania, denuncia la mancanza d’acqua che persiste da quattro giorni a causa di un guasto sulla rete idrica, tutto segnalato più volte alla Gori, l’azienda erogatrice del servizio idrico.

Il problema, come afferma Nunziata, non è nuovo. In passato, la riparazione era stata effettuata, ma il guasto è riemerso e adesso i residenti e le imprese dell’area industriale devono affrontare nuovamente l’assenza d’acqua corrente, con conseguenze gravi per la loro attività quotidiana.

Chiamate alla Sostituzione delle Condutture

Nunziata solleva la questione della manutenzione delle condutture idriche, sottolineando che molte di esse presentano numerose e copiose perdite in più punti. A suo parere, la Gori dovrebbe seriamente considerare la possibilità di sostituire queste condutture per evitare ulteriori interruzioni nel servizio idrico, garantendo così una fornitura d’acqua affidabile agli utenti dell’area industriale di Palma Campania.

Proteste e Richieste d’Intervento

Le parole di Antonio Nunziata riflettono la frustrazione crescente tra i cittadini e gli imprenditori che devono affrontare regolarmente problemi legati all’acqua fornita dalla Gori. Le interruzioni nell’approvvigionamento idrico possono avere conseguenze gravi sulle attività quotidiane e sul benessere delle persone. L’azienda serve infatti oltre 100 comuni tra le province di Napoli e Salerno e quotidianamente sono segnalati disservizi.