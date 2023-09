Oggi si è tenuto un importante incontro in Prefettura tra le diverse parti coinvolte per discutere del servizio della Circumvesuviana, che nelle prossime settimane vedrà la seconda parte del servizio provvisorio stabilito da Eav (Ente Autonomo Volturno). Questo interesserà in particolare la linea Napoli-Sorrento, che dallo scorso luglio ha comportato la sospensione delle fermate nelle città del Miglio d’oro, tra cui San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco. I cittadini di queste città hanno dovuto fare affidamento sui treni delle linee Napoli-Torre Annunziata e Napoli-Poggiomarino, con cambio a Torre Annunziata, per raggiungere destinazioni come gli scavi di Pompei, Castellammare e i comuni della penisola sorrentina.

Dopo l’incontro odierno in Prefettura, i sindaci delle città coinvolte terranno la prossima settimana un ulteriore incontro per valutare le novità dell’orario attualmente in vigore. L’orario prevede 58 corse in più rispetto all’orario estivo e si presta a un’analisi approfondita degli effetti su studenti e pendolari, in particolare quelli dei comuni vesuviani.

Durante l’incontro in Prefettura, l’Ente Autonomo Volturno ha sottolineato le criticità riscontrate nel servizio e gli aspetti positivi legati a una maggiore puntualità dei treni e alla regolarità del servizio nel corso del mese di agosto.