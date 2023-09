Ufficialmente svolgevano attività di volontari come guardie zoofile di una associazione protezionistica, ma sono finiti indagati per aver allestito un canile in pessime condizioni in contrada Santa Barbara di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Due guardie zoofile, insieme ad altri, sono denunciati dalla polizia municipale che con la collaborazione dei carabinieri forestali ha scoperto e sequestrato l’attività priva peraltro di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria. I cani, anche di razza, una settantina complessivamente, erano tenuti in condizioni di estrema carenza in quanto a pulizia, spazi ed alimentazione, quasi tutti privi di identificazione e iscrizione all’anagrafe regionale.

Accanto all’allevamento, anche un recinto in cui erano custoditi dieci cinghiali illegalmente catturati. In particolare, un cucciolo di cane morto da diversi giorni è ritrovato abbandonato nel box con altri cuccioli, che sono recuperati e affidati al dipartimento veterinario della Asl di Avellino. Gli indagati, oltre che di maltrattamenti, devono rispondere anche di una serie di abusi edilizi. Ad una delle guardie zoofile sono anche ritirate le armi di cui era in possesso.