Un drammatico episodio è accaduto nella zona residenziale di Licola, in via Vicinale Massariola, quando un bambino di soli 5 anni è finito brutalmente azzannato da un cane di razza “American Bully” mentre passeggiava nel cortile di casa insieme alla nonna e al fratellino. L’incidente ha generato momenti di terrore tra i presenti e ha richiesto un rapido intervento da parte dei vicini e del proprietario del cane per salvare il piccolo.

La Scena dell’Incidente

Le urla disperate della nonna e le sue richieste d’aiuto hanno allertato immediatamente i vicini di casa. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 17 di giovedì, gettando nel panico la comunità locale. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo di un vicino e del proprietario del cane, che era riuscito a uscire dal giardino di una villetta, il bambino è salvato da ulteriori ferite.

La Condizione del Bambino e la Prognosi

Il bambino ferito è prontamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santobono di Napoli, dove è ricoverato per una “ferita lacero contusa con parziale perdita di sostanza in regione destra”. La prognosi è di venti giorni, con la speranza di una completa guarigione. L’attacco del cane ha causato ferite serie, ma il piccolo sta ricevendo le cure necessarie.

Segnalazioni Precedenti sulla Pericolosità del Cane

Secondo quanto riferito dal padre del bambino, Gaetano Di Pietro, il cane coinvolto nell’attacco era già segnalato in passato per il suo comportamento pericoloso. L’uomo ha dichiarato: “Aveva già azzannato una bambina di pochi anni a giugno scorso, adesso è successo nuovamente.” Nonostante queste segnalazioni, sembra che finora siano prese solo misure limitate per contenere la pericolosità dell’animale, come l’intimazione al proprietario di addestrarlo.

Denuncia e Coinvolgimento delle Autorità

Il padre del bambino ha presentato denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pozzuoli, segnalando l’incidente e chiedendo che vengano prese misure adeguate per garantire la sicurezza pubblica.