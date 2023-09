Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato oggi durante un incontro a Napoli in merito al fenomeno del bradisismo che sta interessando i Campi Flegrei che stanno attuando misure di preparazione per far fronte a possibili emergenze. Il governatore ha sottolineato che, nonostante il controllo costante sui Campi Flegrei, è importante essere pronti per qualsiasi eventualità.

Incontri con la Protezione Civile e Verifica dei Trasporti

“Abbiamo avuto in questi giorni riunioni con i responsabili della Protezione Civile”, ha affermato il governatore De Luca, “sapendo ovviamente che noi interveniamo a valle, la prima responsabilità è dei Comuni che hanno propri piani di protezione civile. Noi stiamo facendo una verifica che riguarda in modo particolare il sistema dei trasporti, le linee ferroviarie Cumana Circumvesuviana. È un aspetto delicato che va preso in considerazione.”

Esercitazione di Evacuazione

Il governatore ha inoltre annunciato piani per una esercitazione sperimentale relativa al piano di evacuazione. Ha dichiarato: “Abbiamo già deciso – ha aggiunto – di fare ovviamente in via sperimentale anche una esercitazione in relazione al piano di evacuazione, ovviamente non potremo evacuare tutti gli abitanti delle zone interessate ma potremo fare un’evacuazione limitata a poche centinaia di persone per verificare un po’ la funzionalità del piano di evacuazione in caso di emergenza.”

Controllo Costante sui Campi Flegrei

“Ovviamente – ha proseguito – non siamo di fronte a situazioni di particolare allarme perché il controllo avviene praticamente 24 ore su 24 sui Campi Flegrei.”

Emergenza Risorse per i Comuni

Tuttavia, De Luca ha sottolineato un’ulteriore sfida che la regione sta affrontando: “Per quel che ci riguarda abbiamo un’emergenza che è quella delle risorse da dare ai Comuni. Credo che già a Pozzuoli sia saltata una strada perché ovviamente il movimento bradisismico determina sconnessioni stradali.”

Fondi Sviluppo e Coesione Bloccati

“La cosa incredibile – conclude – è che le uniche risorse per dare una mano ai Comuni per le strade e per i ponti sono le risorse dei fondi sviluppo e coesione, che sono dei fondi bloccati da un anno dal Governo nazionale. Ho mandato due giorni fa un’ennesima sollecitazione al presidente del Consiglio per sottolineare l’urgenza di sbloccare questi fondi, altrimenti per interventi sulla viabilità e la messa in sicurezza non c’è un euro. Ci auguriamo che almeno di fronte a questi problemi il Governo si svegli.”