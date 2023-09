Un drammatico incidente sul lavoro ha scosso Pietradefusi, in Irpinia, nel pomeriggio di oggi, portando alla perdita di un uomo di 56 anni originario di San Giorgio del Sannio, nel Beneventano. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, insieme al personale del servizio di emergenza 118. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, il 56enne sannita è dichiarato deceduto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo sembra essere caduto da una scala mentre stava svolgendo dei lavori. Le cause precise di questo tragico incidente sono ancora in fase di accertamento, e le autorità competenti hanno avviato un’indagine per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Questa è un’altra dolorosa tragedia che colpisce il mondo del lavoro in provincia di Avellino, e sottolinea l’importanza cruciale della sicurezza sul lavoro e della formazione adeguata per prevenire simili incidenti. La comunità locale è scossa e addolorata per la perdita di un loro concittadino, e le autorità stanno facendo tutto il possibile per stabilire le circostanze precise che hanno portato a questa tragica fatalità sul posto di lavoro.