Nella giornata di ieri, un tragico incidente sul lavoro ha scosso Ercolano, mettendo in evidenza l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un operaio di 70 anni, E.S., è caduto da un’impalcatura situata a un’altezza di 3 metri dal suolo mentre stava svolgendo il suo compito lavorativo. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10 del mattino ed è stato immediatamente seguito da un rapido intervento di soccorso. ES è stato trasferito in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

L’Incidente

Il tragico incidente ha avuto luogo in un cantiere edile locale, mentre ES stava lavorando su un’impalcatura a un’altezza di 3 metri dal suolo. Per ragioni ancora da chiarire, ES ha perso l’equilibrio ed è caduto, colpendo la testa nell’impatto. I colleghi presenti sul luogo di lavoro hanno immediatamente chiamato il 118 e forniti hanno le prime cure di pronto soccorso, stabilizzando l’operaio in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari.

L’intervento dei soccorritori

Gli operatori del 118 sono giunti tempestivamente sulla scena e hanno trasportato ES in ospedale in codice rosso, riconoscendo la gravità della situazione. Il trasferimento è avvenuto in modo rapido ed efficiente, garantendo al paziente l’accesso immediato alle cure mediche necessarie.

Al momento l’uomo è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare, dove è sotto stretta osservazione medica. Le sue condizioni sono attualmente gravi a causa delle lesioni alla testa subite durante la caduta. Il personale medico sta facendo tutto il possibile per stabilizzare il paziente e valutare l’estensione delle sue lesioni.