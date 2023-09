Nelle recenti dichiarazioni, Giorgia Meloni ha confermato il prolungamento del bonus busta paga anche per il 2024. Questa notizia è stata accolta con favore dai lavoratori italiani, ma si è sollevata anche l’attenzione sulle implicazioni finanziarie di questa decisione. In questo articolo, esamineremo le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e cercheremo di capire cosa significa questa conferma per i lavoratori italiani.

Il Bonus Busta Paga

Il bonus busta paga è un’iniziativa governativa volta a ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori italiani. Questo bonus riduce le aliquote dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, consentendo loro di ricevere uno stipendio più alto a fine mese. Nel 2023, l’abbattimento delle aliquote è stato introdotto in due fasi: inizialmente al 2% o 3% per redditi rispettivamente inferiori a 2.692 e 1.923 euro, e successivamente aumentato al 6% e 7%.

La Conferma per il 2024

La notizia più significativa è che Giorgia Meloni ha confermato che il bonus busta paga sarà esteso anche per il 2024. Questo significa che i lavoratori italiani continueranno a beneficiare dello sgravio contributivo, seppur in misura differente rispetto al 2023. Le aliquote applicate dovrebbero essere del 6% per gli stipendi fino a 2.692 euro e del 7% per quelli fino a 1.923 euro.

L’Impatto Finanziario

L’estensione del bonus busta paga per tutto il 2024 potrebbe richiedere un investimento significativo da parte del governo, stimato in oltre 10 miliardi di euro. Tuttavia, Giorgia Meloni ha enfatizzato che questa è una priorità del governo e che si impegneranno a sostenere i lavoratori italiani contro l’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto degli stipendi.

Aumento Netto dello Stipendio

L’effetto principale dello sgravio contributivo è un aumento netto dello stipendio dei lavoratori. Nel 2023, questo aumento è stato calcolato in base ai dati elaborati dallo Studio De Fusco Labour & Legal, con un incremento netto massimo di 864,23 euro per i redditi di 25.000 euro e di 821,92 euro per quelli di 35.000 euro, spalmato sulle tredici mensilità.

Benefici per il 2024

Se il governo Meloni riesce a mantenere lo sgravio contributivo al 6% e 7% per tutto il 2024, ciò comporterebbe ulteriori aumenti netti per i lavoratori rispetto al 2023. Questi aumenti oscillerebbero da un minimo di 179,69 euro a un massimo di 459,36 euro, rappresentando un supporto significativo per i lavoratori in un contesto economico segnato da inflazione e difficoltà.