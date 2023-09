Un tragico incidente stradale ha colpito le strade italiane, precisamente sull’Autostrada A1 nei pressi di Fiano, alle porte di Roma. Due persone hanno perso la vita e altre 25 sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra un bus e un camion. La collisione ha avuto un impatto devastante non solo sulla vita delle vittime ma anche sulla viabilità, causando blocchi significativi sul tratto autostradale interessato. L’incidente è avvenuto tra Guidonia Montecelio e Roma Nord, nella carreggiata Nord, all’altezza dell’area di servizio Mascherone. Il bus, che trasportava migranti provenienti da Agrigento e appartenente alla flotta della Prefettura di Agrigento, si è ribaltato durante lo scontro con il camion. Questo tragico evento ha lasciato un segno indelebile sulla comunità locale e sull’intero paese.

Tra le vittime dell’incidente ci sono gli autisti del bus, entrambi di nazionalità italiana, con età di 35 e 32 anni, Alberto Vella e Daniel Giudici. Entrambi hanno perso la vita in questa terribile tragedia. I migranti a bordo del bus erano sbarcati a Lampedusa nei giorni precedenti e stavano percorrendo il loro tragitto verso i centri di accoglienza situati nel Piemonte.

I feriti, di cui alcuni versano in gravi condizioni, sono trasportati negli ospedali di Roma per ricevere le cure necessarie. Due di loro sono classificati come pazienti in codice rosso e sono ricoverati presso gli ospedali Gemelli e Umberto I, mentre otto sono trasportati in codice giallo in vari ospedali della zona. Inoltre, altre 35 persone migranti sono state sottoposte a visite mediche, ma fortunatamente non hanno riportato gravi lesioni e sono state affidate alla prefettura.

Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente sono state complesse e hanno richiesto molto tempo. Ciò ha causato lunghe code sul tratto autostradale, con alcune che si sono estese per oltre tre chilometri, a mano a mano che aumentava il traffico proveniente da Sud.

Gli inquirenti stanno conducendo i rilievi sull’incidente, mentre la Polizia Autostradale è responsabile delle indagini per determinare le cause dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.