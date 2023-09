In un periodo in cui le spese quotidiane continuano ad aumentare e molte famiglie italiane si trovano ad affrontare difficoltà economiche, il governo ha annunciato un nuovo bonus da 3.000 euro per le famiglie. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie italiane e ad affiancare l’Assegno Unico, che subirà alcune modifiche nelle prossime settimane. Ecco come fare domanda per ottenere questo importante beneficio economico.

Il Nuovo Bonus da 3.000 Euro: Cos’è e Come Funziona

Il nuovo bonus, del valore approssimativo di 3.000 euro, sarà concesso in aggiunta all’Assegno Unico e avrà lo scopo di aumentare i benefici per i lavoratori, riducendo le tasse sui fringe benefit, servizi e beni ceduti fino a raggiungere i 3.000 euro. Questa misura mira a non aumentare il reddito imponibile dei beneficiari ma piuttosto a consentire un risparmio su ciò che precedentemente veniva tassato.

Chi Potrà Richiedere il Nuovo Bonus

Il nuovo bonus sarà destinato ai lavoratori con figli a carico, a condizione che il valore complessivo dei fringe benefit non superi i 3.000 euro. I fringe benefit includono buoni pasto, buoni carburante, strumenti aziendali come computer e cellulari, borse di studio, polizze assicurative e professionali, prestiti aziendali e altre agevolazioni simili. È importante notare che il pagamento delle utenze domestiche, come luce, gas e acqua, rientrerà anche in questa agevolazione.

Tuttavia, i fringe benefit relativi ai figli, come le rette scolastiche, le gite scolastiche o i costi per libri e materiale didattico, non saranno inclusi in questo bonus. Nonostante ciò, questa misura rappresenta comunque un notevole aiuto per molte famiglie italiane.

Come Fare Domanda per il Bonus e l’Assegno Unico

Per richiedere il nuovo bonus e l’Assegno Unico, i beneficiari dovranno presentare una domanda, allegando il proprio Valore ISEE. La domanda sarà disponibile sul portale dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e consentirà ai cittadini di dichiarare la propria situazione economica per calcolare l’importo a cui hanno diritto.

Dopo aver presentato la domanda, sarà necessario attendere alcune settimane per ottenere una risposta. Nel caso in cui la domanda sia accettata, l’INPS procederà al pagamento dell’importo stabilito. In caso di esito negativo, sarà possibile presentare ricorso e ripetere la procedura.