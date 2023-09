Un vasto incendio è scoppiato ieri nella pineta di Baia Domizia, una località balneare situata nel comune di Cellole. Le fiamme hanno rapidamente investito un’area di circa diecimila metri quadrati di macchia mediterranea, che comprende arbusti e alberi di pino. La situazione è stata segnalata da residenti della zona e dal personale del vicino campeggio Internazionale, che era ancora frequentato da vacanzieri.

Gli eroici Vigili del Fuoco di Caserta, distaccamento di Mondragone, sono intervenuti prontamente per affrontare l’incendio. Grazie al loro tempestivo intervento e alla determinazione nel combattere le fiamme, sono riusciti a circoscrivere l’incendio, impedendo che si propagasse ulteriormente. In particolare, è stato vitale impedire che le fiamme raggiungessero il campeggio, evitando così una situazione potenzialmente disastrosa.

Gli incendi nelle aree naturali, come pinete e macchia mediterranea, rappresentano una minaccia significativa per l’ambiente e la sicurezza delle comunità locali. Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco è stato fondamentale per contenere questa emergenza e prevenire danni più gravi.

Le autorità locali e i servizi antincendio continueranno a monitorare la situazione per garantire che eventuali focolai residui vengano spenti completamente e che siano prese misure per prevenire futuri incendi nella zona. La conservazione e la protezione delle aree naturali sono una priorità importante per preservare la bellezza e la biodiversità di queste regioni costiere.