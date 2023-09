In questo periodo di sfide economiche e difficoltà, molte famiglie italiane hanno giustamente cercato aiuto dallo Stato per affrontare le loro necessità finanziarie. Fortunatamente, il governo ha risposto con una serie di bonus e sostegni economici per sostenere coloro che ne hanno bisogno. Tuttavia, è importante notare che questi sostegni economici non sono eterni e hanno una data di scadenza. In questo articolo, esploreremo alcuni dei bonus che stanno per scadere entro la fine dell’anno e che è importante richiedere prima che sia troppo tardi.

I Bonus in Scadenza entro il 31 dicembre:

Il sistema di welfare italiano, simile a quello di molti altri paesi europei, mira a fornire un sostegno concreto, sia economico che sociale, alle famiglie in difficoltà. Tuttavia, queste misure non rimangono in vigore indefinitamente, e quindi è cruciale tenere traccia delle scadenze per poterle richiedere in tempo utile. Di seguito, presentiamo alcuni dei bonus che scadranno entro il 31 dicembre 2023:

1. Bonus Occhiali da Vista:

Questo bonus offre uno sconto di 50 euro sull’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto. È un aiuto prezioso per chi ha bisogno di correzioni visive e vuole risparmiare sugli accessori fondamentali per la vista.

2. Bonus Trasporti:

Il bonus trasporti consiste in un voucher del valore di 60 euro, utilizzabile per l’acquisto o il rinnovo di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico, come bus, tram e treni regionali o nazionali. È un supporto essenziale per i pendolari.

3. Bonus Decoder per gli Over 70:

Questo bonus è destinato agli individui con un’età superiore ai 70 anni e un reddito inferiore a 20.000 euro. Consente di ricevere gratuitamente un decoder per la televisione, facilitando l’accesso a programmi televisivi.

4. Bonus Acqua Potabile:

Questo incentivo offre un credito d’imposta del 50% (fino a 1.000 euro) per coloro che installano sistemi di filtraggio e mineralizzazione dell’acqua potabile. L’importo aumenta a 5.000 euro per le attività commerciali.

5. Bonus Internet:

Questo bonus varia da 300 a 2.500 euro ed è destinato all’acquisto di abbonamenti ultraveloci di connessione internet. È un incentivo per migliorare l’accesso a internet e le comunicazioni online.

6. Bonus Revisione Auto:

Questo bonus consente il recupero della maggiorazione della tariffa ministeriale sulla revisione dell’auto, pari a 9,95 euro per ogni revisione. È un incentivo per mantenere le auto in buone condizioni e garantire la sicurezza stradale.