Il prossimo 20 settembre è prevista la pubblicazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) in Italia. Questo documento sarà cruciale per il governo Meloni poiché fornirà una chiara valutazione delle risorse economiche dello Stato e determinerà le possibilità di attuare le riforme fiscali previste nella prossima legge di bilancio. Il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, ha sottolineato alcune delle principali questioni che il governo sta affrontando in questo contesto. Tra i punti centrali, vi è la riforma delle aliquote dell’Irpef, che passeranno da quattro a tre. Questa riforma dovrebbe essere inclusa nella prossima legge di bilancio e dovrebbe essere accompagnata da un taglio del cuneo fiscale. Tuttavia, la disponibilità delle risorse per questa riforma sarà valutata nelle prossime settimane tramite la Nadef, che fornirà dati più precisi entro il 20 settembre.

Un altro nodo cruciale riguarda le misure di sostegno alla natalità. In particolare, si concentrerà l’attenzione sul quoziente familiare, una riforma che tiene conto del numero di componenti della famiglia per determinare le detrazioni fiscali. Inoltre, si prevedono altri interventi fiscali per sostenere le famiglie con tre o più figli.