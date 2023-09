In un periodo caratterizzato da crescenti sfide economiche, la regione Abruzzo ha annunciato un sostegno importante per le categorie più colpite dagli aumenti delle bollette energetiche e dei costi del carburante. Il “Bonus Energetico Abruzzo” offre un sollievo finanziario che può arrivare fino a 300 euro per aiutare le famiglie e i lavoratori ad affrontare questi crescenti oneri finanziari.

Il Bonus è stato istituito dall’Ente Bilaterale del Turismo Abruzzo (EBTU) ed è indirizzato in particolare ai lavoratori del settore turismo, una categoria che ha subito pesantemente gli effetti della crisi economica. Questo sostegno mira a mitigare gli aumenti delle bollette che si sono verificati da novembre 2022 ad aprile 2023.

L’importo del Bonus varia in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente. Ecco come funziona:

Coloro che hanno un ISEE tra 20.000 e 35.000 euro riceveranno un bonus di 150 euro.

Chi ha un ISEE tra 15.001 e 20.000 euro otterrà un bonus di 200 euro.

Per coloro con un ISEE inferiore a 15.000 euro, il Bonus sarà di 300 euro.

Per richiedere il Bonus, i beneficiari devono seguire una procedura specifica. Innanzitutto, è necessario ottenere un certificato ISEE dal Centro di Assistenza Fiscale (CAF), il che può essere fatto tramite posta certificata o raccomandata. Inoltre, è richiesto di allegare alla domanda una copia di un documento di identità valido e almeno una fattura della corrente elettrica emessa nel periodo compreso tra novembre 2022 e aprile 2023.

L’EBTU si impegna a erogare il Bonus agli aventi diritto entro la fine dell’anno, garantendo che le risorse raggiungano coloro che ne hanno maggiormente bisogno.