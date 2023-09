Il momento in cui diventiamo genitori è spesso descritto come il più bello e emozionante della nostra vita. Tuttavia, è anche una responsabilità immensa che porta con sé preoccupazioni e timori, in particolare per coloro che si stanno preparando ad accogliere un nuovo membro nella loro famiglia. In questo contesto, arrivano buone notizie per i professionisti che hanno recentemente festeggiato la nascita dei loro figli: un bonus nascita da mille euro è ora disponibile per coloro che ne hanno diritto.

La Bellezza e la Complessità della Genitorialità

La citazione di Domhnall Gleeson nei panni di Tim nel film “Questione di tempo” ci ricorda quanto sia intensa e contraddittoria l’esperienza di diventare genitori. L’amore incondizionato per i propri figli è accompagnato dalla paura e dalle preoccupazioni per il loro futuro e la loro felicità. Questi sentimenti iniziano a farsi strada già prima della nascita e si intensificano con l’arrivo del primo vagito del neonato.

Il Bonus Nascita da 1000 Euro

La Cassa Forense ha annunciato un bonus nascita da mille euro destinato agli avvocati che sono diventati genitori nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2022. Questo bonus è stato creato per coprire le spese legate alla nascita di un figlio, che includono anche i casi di adozione e affidamento. La Cassa ha stanziato un fondo di 1,5 milioni di euro per questa iniziativa.

Requisiti per Ottenere il Bonus

Per poter beneficiare di questa opportunità, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici:

a) Non aver ricevuto il contributo tramite lo stesso bando negli anni precedenti.

b) Essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa (Modelli 5) alla data di pubblicazione del bando.

c) Aver dichiarato nel Mod. 5/2023 un reddito netto professionale inferiore a 50.000 euro.

d) Per coloro che non erano tenuti all’invio del Mod. 5/2023, aver prodotto un reddito netto professionale da attività forense inferiore a 50.000 euro.

e) Inviare il modulo di domanda corredato della documentazione richiesta come specificato nel bando.

Come Fare Richiesta

I professionisti interessati e aventi diritto possono presentare la loro richiesta entro le ore 24 del 31 ottobre 2023 esclusivamente attraverso la procedura online disponibile sul sito della Cassa Forense. Il bonus verrà assegnato in base a una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

Soggetti che non hanno già beneficiato dell’indennità per la maternità.

Priorità ai genitori di figli gemelli, adottivi o affidatari di più figli, anche nel caso abbiano già ricevuto il contributo.

Altri professionisti che soddisfano i requisiti minimi sopra elencati.

L’ordine di assegnazione verrà stabilito in base all’ISEE, e in caso di parità, verrà data priorità in base al numero di figli e all’età minore del richiedente.