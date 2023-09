Se sei un pendolare o semplicemente dipendi dai mezzi di trasporto pubblici per muoverti in città, allora dovresti prestare attenzione a questa importante scadenza. Domenica 1° ottobre rappresenta quasi certamente l’ultima opportunità di ottenere il Bonus Trasporti 2023, un incentivo che potrebbe farti risparmiare fino a 60 euro sull’acquisto di abbonamenti mensili, plurimensili e annuali per il trasporto pubblico su gomma e rotaia.

Come Richiedere il Bonus Trasporti 2023

A partire dalle ore 8 di domenica 1° ottobre, i cittadini avranno l’opportunità di fare richiesta per accedere a questo contributo. È importante notare che i fondi del bonus verranno assegnati in ordine cronologico, il che significa che i richiedenti dovranno essere molto veloci nel presentare la loro domanda, considerando le risorse limitate a disposizione.

I voucher del Bonus Trasporti 2023 sono residui rimasti dal mancato utilizzo delle agevolazioni distribuite durante la sessione di richieste del 1° settembre scorso. Pertanto, questa è davvero un’ultima occasione per beneficiare di questo incentivo.

Quanto Fondi Sono Rimasti

L’avviso pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sottolinea che i fondi disponibili sono esclusivamente “fondi residui”, e il portale rimarrà attivo fino a quando tali fondi saranno esauriti. Considerando che la sessione di settembre è durata solo un’ora, con migliaia di utenti in coda e incapaci di ottenere il voucher, è chiaro che questa opportunità potrebbe esaurirsi rapidamente.

Chi Può Richiedere il Bonus Trasporti 2023

Il Bonus Trasporti 2023 è destinato alle persone fisiche con un reddito annuo non superiore a 20.000 euro. Questa rappresenta una restrizione più severa rispetto all’anno precedente, quando il limite di reddito consentito era fissato a 35.000 euro.

I beneficiari del bonus possono utilizzare il voucher per l’acquisto di un abbonamento, da utilizzare entro il mese di emissione. È importante notare che l’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo, offrendo una certa flessibilità nell’utilizzo di questo prezioso incentivo.