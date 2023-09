Il recente dibattito all’interno del governo italiano riguardo alla fine del cosiddetto “mercato tutelato” dell’energia elettrica ha sollevato preoccupazioni tra i cittadini e i legislatori. Questa misura, che ha obbligato circa 9 milioni di famiglie italiane a cambiare fornitore di energia elettrica all’inizio dell’anno, ha suscitato una serie di dubbi riguardo ai possibili impatti sociali ed economici.

Il Contesto

Il mercato tutelato dell’energia elettrica era caratterizzato dalle tariffe stabilite dall’Autorità dell’Energia elettrica, garantendo una certa stabilità ai consumatori. Tuttavia, la Commissione europea ha a lungo chiesto la fine di questo sistema, che limitava la libera concorrenza tra le società elettriche. La scadenza originaria per questa transizione era il 10 gennaio dell’anno corrente, ma ora il governo sta considerando una proroga di almeno sei mesi, forse un anno.

I Timori

Ci sono diversi timori legati a questa transizione. Prima di tutto, milioni di consumatori si troverebbero a dover cambiare fornitore da un giorno all’altro, senza alcuna garanzia sulla trasparenza delle nuove tariffe o sulla qualità del servizio offerto dai nuovi fornitori. In un momento in cui i prezzi dell’energia possono subire rialzi imprevedibili, questa incertezza è fonte di preoccupazione.

Inoltre, la transizione al nuovo sistema potrebbe non essere gestita adeguatamente in termini di informazione ai consumatori e di organizzazione delle gare tra le società elettriche per acquisire nuovi clienti. Anche la clausola sociale, che prevede che chi “vince” un cliente dovrà farsi carico di parte dei dipendenti della vecchia società che gestiva il servizio, potrebbe rendere complesse le procedure.

Le Possibili Soluzioni

Il governo sta lavorando a un “decreto energia” che affronterà questi problemi. Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che il decreto prevede una serie di interventi mirati a risolvere le sfide legate al mercato elettrico. Tuttavia, il ministro ha anche sottolineato la necessità di cautela, considerando l’attuale instabilità geopolitica e l’interconnessione tra il prezzo dell’energia e il costo del gas.

Inoltre, il decreto riguarderà anche altre questioni legate all’energia, come la definizione delle aree idonee per le fonti rinnovabili eolico offshore. L’obiettivo è produrre energia verde senza compromettere ulteriormente il territorio. Ci sono anche piani per l’apertura di autocandidature per il deposito delle scorie nucleari.