Una serata che avrebbe dovuto essere diversa, più euforica del solito, si è trasformata in un dramma per una famiglia a Maddaloni. I genitori avevano messo sul tavolo un involucro di cannabis, che avevano intenzione di consumare più tardi. Tuttavia, il loro piano è completamente fallito quando la loro figlioletta di poco più di un anno ha afferrato la droga senza che se ne accorgessero e l’ha ingerita. La tragedia ha avuto inizio quando la bambina ha cominciato a vomitare e a manifestare irrequietezza solo pochi minuti dopo aver ingerito la sostanza.

I genitori si sono resi conto subito che la droga era sparita e hanno temuto che la loro bambina l’avesse portata alla bocca. Senza esitazione, l’hanno caricata in auto e l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Tuttavia, i medici di turno hanno presto notato che qualcosa non andava e hanno deciso di trasferire immediatamente la piccola al Santobono di Napoli, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Solo nel primo pomeriggio di ieri, la bambina ha riaperto gli occhi, ma la sua prognosi resta riservata. I medici intendono attendere ancora qualche giorno per valutare se ci saranno conseguenze agli organi vitali, anche se la quantità di sostanza ingerita sembrava essere minima.

All’arrivo al nosocomio casertano, i sanitari hanno informato la polizia locale, che ha immediatamente coinvolto la Procura di Santa Maria Capua Vetere. Le indagini sono state affidate al commissariato di Polizia di Stato di Maddaloni, ma la delega passerà alla squadra mobile della questura di Caserta.

I genitori, che sono maggiorenni e incensurati, al momento non sono indagati. Sono stati interrogati dagli agenti del commissariato di Maddaloni, ma hanno deciso di non rispondere alle domande, comprese quelle sulla provenienza della cannabis. Tuttavia, è probabile che possano essere sanzionati amministrativamente per il possesso di droga, ma sarà necessario indagare anche sulla mancata vigilanza nei confronti della bambina.