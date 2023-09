L’aumento dei prezzi dei carburanti è diventato una preoccupazione sempre più urgente per i consumatori e per l’economia in generale. Secondo quanto riportato da Assoutenti, il prezzo medio della benzina in modalità self-service ha superato la soglia psicologica dei 2 euro al litro sulla rete urbana. Questo dato allarmante è stato confermato dai dati regionali pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I listini dei carburanti sembrano non conoscere soste nell’incremento dei prezzi, e questa situazione sta suscitando preoccupazione tra gli esperti economici e gli attivisti dei consumatori. Furio Truzzi, il presidente di Assoutenti, sottolinea che questa tendenza all’incremento dei prezzi dei carburanti potrebbe avere conseguenze gravi non solo sui costi di trasporto ma anche sui prezzi dei prodotti che dipendono dai trasporti. Questo aumento dei costi di trasporto potrebbe, infatti, innescare una spirale inflattiva che avrebbe effetti negativi sul reddito delle famiglie, sulla spesa e sui consumi.

Di fronte a questa situazione critica, Assoutenti ha deciso di agire. Il presidente Truzzi ha dichiarato di aver inviato una lettera al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con l’obiettivo di chiedere un incontro con le associazioni dei consumatori. L’obiettivo di questo incontro sarebbe quello di studiare misure immediate per affrontare la crescita dei prezzi dei carburanti. Tra le misure proposte, si menziona la possibilità di ridurre le accise come strumento per contenere l’escalation dei prezzi dei carburanti e stabilizzare i listini al dettaglio.

Nel frattempo, il Ministro Adolfo Urso ha avuto un incontro con il presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli. L’incontro ha avuto come tema centrale lo sviluppo della concorrenza e la trasparenza in settori chiave, tra cui il trasporto aereo, i servizi taxi/noleggio con conducente, la distribuzione dei carburanti e la tutela del risparmio. Questo suggerisce che il governo è consapevole dell’importanza di affrontare il problema dell’incremento dei prezzi dei carburanti e sta cercando soluzioni per garantire una maggiore equità e trasparenza nei mercati correlati. Resta da vedere quali azioni concrete saranno intraprese per affrontare questa crescente preoccupazione dei consumatori.