Il processo di redazione della legge di bilancio in Italia è diventato un autentico rompicapo per il governo. La disponibilità di fondi è limitata, e la maggioranza ha espresso la volontà di evitare l’introduzione di nuove tasse o prelievi, dopo l’imposta sugli extraprofitti delle banche. Questa decisione si estende sia ai redditi medi che a quelli elevati, rispettando le regole europee che saranno nuovamente in vigore dal 2024. In questo contesto, alcuni bonus rischiano di essere sospesi, mentre altri dovrebbero essere confermati, con la possibilità di introdurre nuove iniziative limitate. Vediamo più nel dettaglio come cambieranno gli aiuti nei prossimi mesi, toccando temi come i lavori in casa, gli stipendi, la scuola, l’energia e i carburanti.

Bonus Sociale per le Famiglie a Basso Reddito

Il bonus sociale per le famiglie a basso reddito, che riduce il costo delle bollette in base al numero di componenti familiari e all’ISEE, verrà quasi certamente confermato nelle prossime settimane. Entro la fine dell’anno, è possibile che questa misura venga persino rafforzata, specialmente per le famiglie con un indicatore di ricchezza familiare molto basso. Nuovi scaglioni di accesso allo sconto potrebbero essere definiti, aumentando i benefici per le famiglie con ISEE inferiore. Tuttavia, la Manovra potrebbe prevedere una riduzione o addirittura la cancellazione del bonus nel 2024, considerando i 4,4 miliardi di euro spesi per questa misura nel 2022.

Ritorno all’IVA al 10% per il Gas

Uno dei cambiamenti potrebbe riguardare l’IVA applicata al gas, che attualmente è al 5% sia per uso civile che industriale. Con la Manovra, potrebbe tornare al 10% per i cittadini e al 22% per le imprese.

Azzeramento degli Oneri di Sistema

L’azzeramento degli oneri di sistema, già rivisto in parte nel 2022, potrebbe subire nuove modifiche. Questa misura ha influenzato sia il costo della luce che lo sconto sul gas. Tuttavia, se i prezzi dell’energia dovessero aumentare troppo, potrebbe entrare in gioco il bonus riscaldamento, una riduzione del costo dell’energia elettrica.

Bonus Benzina

Un nuovo possibile bonus riguarda l’acquisto di carburanti, soprattutto per le persone meno abbienti, con un limite di reddito annuo fino a 25.000 euro. Questa misura, che potrebbe costare circa 2 miliardi di euro, potrebbe essere introdotta per mitigare l’impatto dell’incremento dei prezzi della benzina.

Taglio del Cuneo Fiscale

Il governo sta lavorando per mantenere il taglio del cuneo fiscale nel 2024, con riduzioni delle imposte sulle buste paga dei lavoratori. Questa misura, in vigore da luglio, dovrebbe garantire aumenti netti mensili di stipendio fino a 70-80 euro.

Sismabonus ed Ecobonus

Infine, sembrano essere in programma conferme per il Superbonus al 110% nei condomini, ma solo se una parte significativa dei lavori sarà stata completata entro la fine di settembre o forse ottobre del 2024.