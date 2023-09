Un inquietante episodio ha scosso Napoli, in piazza Carità, quando un uomo adulto si è avvicinato a tre ragazzine di 11 anni offrendo loro denaro in cambio di un gesto inappropriato. Le telecamere di un negozio H24 hanno catturato la scena, rivelando il tentativo di molestia e l’azione tempestiva delle giovani per sfuggire al pericolo.

I fatti

Le immagini registrate sono inequivocabili. Mentre le tre ragazzine stavano acquistando bibite e snack dai distributori automatici di un negozio H24, un uomo adulto di circa 30 anni si è avvicinato a loro in modo troppo insistente. Oltre agli approcci sgraditi, l’uomo ha fatto un’offerta strana e inappropriata a una delle ragazzine: offrirle 20 euro in cambio del permesso di toccarle un piede. Inizialmente, le giovani non avevano compreso appieno la situazione e hanno pensato che l’uomo fosse coinvolto in una qualche sfida o fosse un TikToker. Solo quando il molestatore ha cercato di condurle in un vicolo appartato, le ragazzine hanno reagito fuggendo e rifugiandosi in un garage a pagamento in via Oberdan. Qui, i dipendenti hanno chiamato immediatamente la polizia, e la madre della ragazzina a cui è stata fatta la proposta shock ha presentato una denuncia.

La Preoccupazione dell’Opinione Pubblica

Il proprietario del garage, testimone oculare dell’incidente, ha condiviso questa preoccupante vicenda con il deputato dell’alleanza Verdi-sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Borrelli ha sottolineato l’alto livello di pericolosità che le strade hanno raggiunto, specialmente per i minori, che si trovano sempre più esposti a individui senza scrupoli e pericolosi. Ha sottolineato la necessità di aumentare la vigilanza e intensificare i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Inoltre, ha fatto appello ai genitori affinché prestino maggiore attenzione ai propri figli, li controllino e li monitorino soprattutto durante le ore serali.