Una tragica situazione si è verificata lungo il tratto autostradale Avellino-Salerno, quando un veicolo è uscito di strada nei pressi di Montoro Nord, provocando un incidente che ha potuto avere esiti ben più gravi se non fosse stato per l’intervento rapido ed efficace dei vigili del fuoco locali.

L’Incidente:

L’incidente ha coinvolto una vettura che ha perso il controllo e si è ribaltata, finendo in bilico sulla scarpata sottostante. Questo drammatico incidente avrebbe potuto causare conseguenze ancora più gravi se il veicolo fosse scivolato ulteriormente giù per la scarpata.

L’Intervento dei Vigili del Fuoco:

Fortunatamente, i vigili del fuoco del comando irpino sono intervenuti tempestivamente. La loro risposta rapida e professionale ha fatto la differenza. La prima priorità era mettere in sicurezza il veicolo per prevenire ulteriori rischi. Successivamente, i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare una donna di 35 anni che era rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto ribaltata.

Il Soccorso alla Vittima:

Una volta estratta dalla vettura, la donna è stata affidata ai sanitari del servizio 118, che hanno prontamente organizzato il trasporto d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino. Questo intervento tempestivo ha aumentato notevolmente le probabilità di sopravvivenza e di recupero della paziente.

La Messa in Sicurezza dell’Area:

Dopo aver affrontato la situazione d’emergenza principale, i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area circostante, prevenendo ulteriori pericoli per la circolazione stradale e per i soccorritori stessi.