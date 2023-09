Ieri pomeriggio, sulla Statale 379 all’altezza di Fasano (Brindisi), si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla perdita di due vite umane. Le vittime sono state identificate come Domenico Paolo Catucci, 55 anni, originario di Gioia del Colle (Bari), e Angelo Rotondella, 50 anni, di Spinazzola (Bat). Entrambi erano colleghi e lavoravano per una società privata che forniva servizi legati alla viabilità e alla sicurezza stradale per diversi enti.

Secondo quanto emerso finora, i tre colleghi erano a bordo di una Ford Fiesta quando si sono scontrati con un autoarticolato. Fortunatamente, il conducente dell’autoarticolato è rimasto illeso. Al momento, la polizia stradale sta indagando per determinare le circostanze esatte dell’incidente.

La notizia di questa tragedia ha scosso la comunità locale e ha generato un profondo cordoglio tra amici e familiari delle vittime. Una terza persona a bordo dell’auto è rimasta ferita nell’incidente e sta ricevendo cure mediche.

La segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e il segretario generale Fillea Puglia, Ignazio Savino, sono intervenuti sulla vicenda, esprimendo il loro cordoglio e solidarietà alle famiglie delle vittime. Allo stesso tempo, hanno sollevato importanti questioni riguardo alla sicurezza sul lavoro, sottolineando che questa tragedia dovrebbe indurre a riflettere sulle misure necessarie per proteggere la vita dei lavoratori.

I dirigenti sindacali hanno fatto appello agli organi preposti affinché si verifichi il rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro e hanno evidenziato la pericolosità degli interventi stradali, spesso teatro di incidenti. La sicurezza sul lavoro è una priorità che deve essere affrontata con determinazione, specialmente in una regione che ha già registrato un alto numero di vittime sul lavoro nei primi sette mesi del 2023.

La Cgil ha inoltre annunciato un appuntamento a Roma il 7 ottobre prossimo, quando il sindacato organizzerà una manifestazione per chiedere maggiori garanzie per i lavoratori in materia di sicurezza. La lotta per la sicurezza sul lavoro rimane una sfida fondamentale in Italia, dove si verificano ancora troppe tragedie.