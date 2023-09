Durante la cerimonia inaugurale del congresso nazionale della Società Italiana di Fisica presso l’Università di Salerno, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sollevato un importante problema: la crescente minaccia degli attacchi informatici al mondo produttivo digitale. De Luca ha rivelato che la Regione Campania è stata recentemente vittima di un attacco informatico, ma grazie alla preparazione preventiva, è stata in grado di gestirlo efficacemente.

L’incidente ha evidenziato l’importanza di proteggere i sistemi informatici da potenziali attacchi cibernetici, che possono avere conseguenze devastanti per la sicurezza e la continuità delle operazioni. De Luca ha sottolineato che per affrontare questa crescente minaccia, la Regione Campania sta lavorando per creare un sistema informatico gemello, progettato appositamente per proteggere i dati e le conoscenze della regione da futuri attacchi.

Questo sistema informatico parallelo sarà un elemento chiave nella strategia di sicurezza informatica della regione, garantendo che i dati e le informazioni vitali non siano compromessi in caso di attacco. L’Università di Salerno, ospitando il congresso, è coinvolta direttamente nella creazione di questo sistema di sicurezza informatica.