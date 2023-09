La malattia può rappresentare una sfida ancor più significativa per coloro che si trovano senza lavoro. Tuttavia, esiste un’opportunità di sostegno sotto forma di un bonus malattia per i disoccupati, erogato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). Questo bonus offre un aiuto economico in un momento di difficoltà dovuto alla salute, ma è importante conoscere i requisiti e la procedura per richiederlo.

I Requisiti:

Per poter richiedere il bonus malattia da disoccupati, è necessario soddisfare alcuni requisiti chiave. In particolare, la malattia deve manifestarsi entro due mesi dalla sospensione o interruzione del rapporto di lavoro. Questo significa che il bonus è disponibile per coloro che perdono il lavoro a causa di una disoccupazione involontaria e successivamente si ammalano.

Come Richiederlo:

La procedura per richiedere il bonus malattia è simile a quella dei lavoratori. Il disoccupato deve consultare un medico per ottenere un certificato medico che attesti la malattia. Questo certificato medico deve essere inviato all’INPS in via telematica. Tuttavia, se non è possibile trasmettere il certificato in modo telematico, è possibile richiedere un certificato cartaceo da inviare all’INPS entro due giorni dalla sua emissione.

Importo del Bonus:

L’importo del bonus è calcolato in base all’importo che il disoccupato avrebbe ricevuto se fosse stato un lavoratore dipendente. Dal quarto al ventesimo giorno di malattia, il disoccupato riceve il 50% della sua retribuzione giornaliera. Dal 21º giorno in poi, questo importo aumenta al 66% della retribuzione giornaliera. È importante notare che il bonus copre dal quarto giorno fino alla fine della prognosi, ma non può superare i 180 giorni all’interno dell’anno solare.

Obblighi di Reperibilità:

I disoccupati che ricevono il bonus sono tenuti a rispettare gli obblighi di reperibilità per le visite fiscali, simili a quelli previsti per i lavoratori in malattia. Questi orari di reperibilità sono dalle 10:00 alle 12:00 del mattino e dalle 17:00 alle 19:00 del pomeriggio. Tuttavia, esistono giustificazioni valide per l’assenza durante questi orari. In caso di assenza non giustificata, il disoccupato potrebbe subire una decurtazione del bonus, che può arrivare a essere totale in caso di terza assenza.