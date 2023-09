Con l’arrivo di settembre, l’estate inizia a lasciar spazio all’autunno, e il tempo inizia a mostrare segni di cambiamento in Italia. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni secondo le previsioni meteorologiche. Attualmente, un anticiclone africano si è esteso verso l’Europa centrale, abbracciando molte delle nostre regioni centro-settentrionali. Nel frattempo, un vortice proveniente dai Balcani sta prendendo importanza nelle regioni più meridionali, influenzando il tempo per diversi giorni.

Regioni Meridionali: Il vortice balcanico punterà verso il Mar Ionio e il Mar Libico, portando a condizioni instabili con acquazzoni in Calabria, in particolare sul versante ionico, e sulla Sicilia orientale, con precipitazioni più persistenti verso sera.

Val Padana: Nella Val Padana, si verificheranno annuvolamenti di tipo medio-basso, soprattutto nella prima parte della giornata, a causa dell’ingresso di correnti orientali nei bassi strati.

Resto d’Italia: La maggior parte delle altre regioni sperimenta stabilità grazie all’anticiclone africano, con tempo soleggiato e solo poche nuvole innocue sul versante adriatico della dorsale appenninica. Le temperature diminuiranno leggermente, e sul medio versante adriatico si manterranno intorno ai 25/27°C.

Mercoledì

L’anticiclone africano si rinforzerà sull’Europa centrale, portando a un tempo stabile su gran parte d’Italia. Le temperature torneranno ad aumentare, soprattutto nelle regioni tirreniche e in Sardegna.

Le regioni meridionali saranno ancora influenzate dal vortice balcanico, con tempo instabile e temporali, in particolare sulla Sicilia centro-orientale e in Calabria, localmente fino in Lucania e Salento. Le temperature aumenteranno, soprattutto al Centro-Nord, con venti tesi da nordest.

Giovedì e Venerdì

Il vortice mediterraneo continuerà a influenzare le estreme regioni meridionali, portando ulteriori rovesci e temporali, soprattutto sul versante ionico della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma estendendosi anche verso nord sulla dorsale appenninica centro-meridionale.

Al contrario, nel resto dell’Italia, soprattutto al Centro e al Nord, prevarrà l’azione stabilizzante dell’anticiclone africano, portando ad un aumento progressivo delle temperature, con picchi di 34/36°C in alcune aree.

Previsioni per il Weekend

Durante il secondo weekend di settembre, ci si aspetta una riduzione parziale dell’instabilità nelle regioni estreme del Sud e un ulteriore aumento delle temperature a livello nazionale, poiché il vortice mediterraneo si allontana verso est. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni temporali nelle zone interne di sabato e, in misura minore, domenica.