Il governo guidato da Giorgia Meloni sta per confermare una serie di bonus e misure per aiutare le fasce più deboli della popolazione a fronteggiare l’attuale crisi economica e l’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti. Ecco una panoramica delle principali disposizioni previste nel decreto energia all’esame del Consiglio dei ministri.

Bonus Bollette Luce e Gas

Il governo ha deciso di confermare il bonus bollette luce e gas, un provvedimento essenziale per aiutare le famiglie italiane a sostenere i costi energetici. Questo bonus rappresenta un importante sollievo per le famiglie alle prese con aumenti dei prezzi dell’energia.

Bonus Benzina per le Fasce Deboli

Per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie a seguito dell’incremento del costo del carburante, è previsto anche un bonus benzina. Questa misura mira a fornire un contributo aggiuntivo attraverso la social card, aiutando così le famiglie meno abbienti a far fronte ai costi dei carburanti.

Proroga del Bonus Mutui per Under 36

Il decreto energia prevede anche la proroga del bonus mutui per i giovani under 36. Questo beneficio è stato esteso per aiutare i giovani a realizzare il sogno di possedere una casa propria, riducendo l’onere finanziario legato all’acquisto di una casa.

Bonus Elettrico per le Famiglie in Difficoltà

I bonus sociali per l’energia elettrica sono confermati, con l’aggiunta di un contributo straordinario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Questo bonus è destinato ai clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico e cresce in base al numero di componenti del nucleo familiare.

Iva Agevolata sulle Bollette del Gas

Viene confermata anche la proroga dell’IVA agevolata al 5% sulle bollette del gas per usi civili e industriali per il IV trimestre 2023. Questa misura è stata adottata per alleviare il peso dei costi energetici per le famiglie e le imprese.

‘Sanatoria Scontrini’

Il decreto potrebbe anche includere una disposizione relativa alla ‘sanatoria scontrini’, che potrebbe riguardare l’elaborazione di regole per la dichiarazione dei redditi e il recupero di entrate fiscali non registrate.

Ulteriori Dettagli da Definire

Alcuni aspetti specifici delle misure, come l’ammontare esatto del bonus benzina per nucleo familiare e le modalità di attuazione delle misure, saranno definiti successivamente attraverso un decreto ministeriale. È importante notare che le risorse necessarie per coprire queste misure saranno versate nell’entrata del bilancio dello Stato da parte della contabilità speciale.