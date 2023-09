A partire da domenica e fino alla fine dell’anno, i consumatori italiani potranno godere di prezzi calmierati su una vasta gamma di beni di prima necessità. Questo paniere includerà non solo prodotti alimentari ma anche articoli per la casa e la prima infanzia, tra cui pasta, olio e pannolini, mirando a mitigare gli effetti dell’inflazione crescente. I commercianti che aderiranno a questa iniziativa potranno esporre il bollino anti-inflazione, segnalando i prodotti inclusi nel paniere.

L’iniziativa fa parte del “Patto Salva-Spesa” e rappresenta un importante passo per aiutare le famiglie italiane ad affrontare i crescenti costi dei beni di consumo. La firma del protocollo d’intesa per il trimestre anti-inflazione è avvenuta ieri a Palazzo Chigi, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, e ha visto la partecipazione compatta delle associazioni della grande distribuzione e del commercio.

La Premier Meloni ha sottolineato l’importanza di questo accordo e ha evidenziato come dimostri che “questa Nazione è ancora in grado di tenersi per mano”. L’unità degli attori del mondo produttivo rappresenta un segnale potente che testimonia la responsabilità del settore del commercio nel dare un aiuto concreto alle famiglie italiane in un momento di crescente pressione inflazionistica.

I punti vendita aderenti a questa iniziativa sono consultabili sul portale mimit.gov.it/it/anti-Inflazione, suddivisi per provincia, permettendo ai consumatori di individuare facilmente dove trovare i prodotti a prezzi calmierati.

Tuttavia, non tutti sono convinti dell’efficacia di questa misura. Le associazioni dei consumatori hanno espresso dubbi sulla sua efficacia. Federconsumatori ha definito l’iniziativa più un “spot pubblicitario” che una reale misura di aiuto alle famiglie e ha dubitato della reale discesa dei prezzi, sostenendo che possa essere parziale e insufficiente. Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha criticato il patto definendolo “senza obblighi” e basato sull’appello al “buon cuore” di chi lo ha sottoscritto.