La Legge 104 del 1992 prevede agevolazioni per le persone con disabilità, inclusa la possibilità di ottenere uno sconto sull’acquisto di dispositivi tecnologici come gli smartphone. Tuttavia, ci sono requisiti e procedure specifiche da seguire per beneficiare di questa agevolazione.

Chi può beneficiare dello sconto:

Chiunque sia riconosciuto come persona con disabilità secondo i criteri stabiliti dalla Legge 104 può accedere a queste agevolazioni. È importante ottenere la certificazione della condizione di disabilità da parte della Commissione Medica e il riconoscimento da parte dell’ASL di riferimento.

Tipi di agevolazioni:

Le agevolazioni previste dalla Legge 104 includono l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata al 4%, anziché al 22%, e una detrazione fiscale del 19% del costo sostenuto per l’acquisto. Queste agevolazioni si applicano all’acquisto di dispositivi di ausilio e sussidi tecnici informatici che facilitano la comunicazione delle persone con disabilità, compresi gli smartphone.

Procedura per ottenere lo sconto:

Certificazione di disabilità: Prima di effettuare l’acquisto, è necessario ottenere una certificazione della propria condizione di disabilità da parte della Commissione Medica competente. Questo certificato conferma che si soddisfano i requisiti per beneficiare delle agevolazioni.

Riconoscimento da parte dell’ASL: È anche importante ottenere il riconoscimento della disabilità da parte dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di riferimento.

Acquisto dello smartphone: Dopo aver ottenuto la certificazione e il riconoscimento, è possibile acquistare lo smartphone in un negozio di elettronica o tramite altri canali di vendita. Durante il pagamento, è necessario presentare la certificazione della disabilità per ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata e della detrazione fiscale.

Recupero delle agevolazioni: Nel momento della dichiarazione dei redditi, è possibile richiedere il rimborso della parte spettante in base alle agevolazioni ottenute. Sarà necessario allegare la ricevuta o la fattura d’acquisto come prova delle spese sostenute.

Grazie a queste agevolazioni, le persone con disabilità possono ottenere uno sconto significativo sull’acquisto di uno smartphone, contribuendo così a migliorare il loro accesso alla comunicazione e alla tecnologia. È importante seguire attentamente la procedura e conservare la documentazione necessaria per beneficiare pienamente di queste agevolazioni.