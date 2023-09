Nel territorio di Napoli 3 Sud, precisamente a Boscotrecase, è inaugurato un nuovo Centro Antidiabetologico (Cad) per servire una popolazione di circa 90.000 cittadini. Questo nuovo centro si aggiunge ad altri già attivi nei distretti sanitari di Volla, Castellammare di Stabia, Palma Campania e Torre Annunziata, svolgendo un ruolo fondamentale nella gestione e nella cura del diabete in questa regione.

La Campania registra un tasso di diabete che colpisce circa il 7% della sua popolazione. Per affrontare questa sfida sanitaria, la Giunta regionale, guidata dal presidente Vincenzo de Luca, ha emesso una delibera nel 2020 che ha portato all’identificazione di un fabbisogno di sei Centri Diabetologici Territoriali (Cad) pubblici per l’Asl Napoli.

Il Cad di Boscotrecase, situato in via Garibaldi, all’interno del parco dei pini, offre una vasta gamma di servizi per i pazienti diabetici. Il personale medico e infermieristico comprende diabetologi, nefrologi, oculisti, cardiologi e neurologi, che operano su appuntamento nei giorni stabiliti. L’obiettivo principale del centro è fornire un approccio integrato e completo alla gestione e alla cura del diabete, garantendo un percorso di cura personalizzato per i pazienti.

Il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, ha sottolineato l’importanza di questi centri antidiabete nella lotta contro il diabete, riducendo al minimo le complicanze come le amputazioni e migliorando l’accesso alle cure. Questi centri fungono da collegamento tra il sistema ospedaliero e il territorio, contribuendo a ridurre le liste di attesa per i pazienti diabetici.