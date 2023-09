“La nostra famiglia è distrutta dal dolore, meravigliosa Anna “. Lo scrivono sui social i familiari della 15enne Anna Sommella morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La ragazza era in sella ad una moto, guidata da un coetaneo, che per cause ancora da accertare è finita contro un’auto sequestrata e guidata da un 39enne nonostante gli fosse revocata la patente. La giovane, sbalzata dalla moto è morta sul colpo.

Lo scontro è avvenuto in viale Pini Nord. La giovane, sbalzata dalla moto è morta sul colpo. Gli altri due coinvolti nell’incidente hanno riportato lievi lesioni. La salma della ragazza sarà sottoposta ad autopsia, e i veicoli sono sequestrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato per omicidio stradale il 15enne che era alla guida dello scooter e il 39enne alla guida dell’auto.