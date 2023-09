Un altro incendio di auto è avvenuto sull’Autostrada A16 Napoli – Canosa, questa volta nel tratto situato nel comune di Monteforte Irpino, all’altezza del chilometro 33,300 in direzione di Canosa. Questo incidente rappresenta il secondo incendio di un’auto sulla stessa autostrada in meno di 24 ore, aggiungendosi a una serie di incidenti simili che destano preoccupazione.

I due occupanti dell’auto, provenienti dalla zona di Caserta e diretti ad Avellino, hanno notato una fuoriuscita di fumo e fiamme provenire dal vano motore del veicolo. Hanno prontamente abbandonato l’auto e richiesto soccorso alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino. Una squadra dei vigili del fuoco è immediatamente intervenuta sulla scena ed è riuscita a spegnere le fiamme che avevano avvolto l’auto. Successivamente, i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area circostante.

Fortunatamente, nonostante il trauma e la paura vissuti dagli occupanti dell’auto, non si sono verificate conseguenze gravi per la loro salute. Tuttavia, l’incidente sottolinea la preoccupante serie di incendi di auto che si sono verificati in questa autostrada recentemente.