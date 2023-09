Nella notte scorsa, la sede dell’associazione “Crescere Insieme”, situata in piazzetta San Vincenzo alla Sanità, è stata oggetto di un atto deplorevole. Individui ignoti hanno forzato l’ingresso, causando ingenti danni alla struttura e sottraendo generi alimentari destinati a sostenere le famiglie meno fortunate del quartiere. I prodotti rubati includevano beni di prima necessità come olio, pasta e barattoli di pomodori pelati, che avrebbero dovuto comporre i pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà del quartiere. Questo gesto insensato ha un impatto significativo su coloro che già lottano per soddisfare le proprie esigenze alimentari.

Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato con indignazione l’accaduto, definendolo “un gesto davvero ignobile”. È inaccettabile che la criminalità raggiunga un punto in cui non rispetta neanche la dignità umana e il sostegno fornito alle comunità più bisognose.

Oltre ai beni rubati, la struttura dell’associazione ha subito danni significativi. Una porta blindata è stata completamente sfondata, e le stanze sono state ridotte in uno stato di caos dai ladri. Questo atto criminale ha messo in pericolo non solo la missione di “Crescere Insieme” ma anche la sicurezza delle persone coinvolte nella gestione dell’associazione.

Questo episodio rappresenta una preoccupante deriva della criminalità, che sembra non conoscere più limiti morali neanche quando si tratta di privare chi è già in difficoltà dei beni di prima necessità. Il deputato Borrelli ha espresso la speranza che la comunità locale sostenga l’associazione “Crescere Insieme”, che svolge un lavoro inestimabile per il territorio.