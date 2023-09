A Scafati i Carabinieri hanno agito con determinazione, eseguendo un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore. L’ordinanza riguardava l’applicazione della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di un uomo di 49 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. La situazione era già delicata, in quanto l’uomo era stato precedentemente sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla sua casa familiare, con un divieto di avvicinamento. Tuttavia, sembra che non abbia rispettato queste restrizioni e sia tornato nella residenza dei suoi familiari.

Ciò che rende la situazione ancor più grave è che, una volta dentro la casa, avrebbe rinnovato le sue richieste estorsive e avrebbe minacciato di morte i propri genitori. Questi atti di violenza domestica e di intimidazione hanno portato all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.

Dopo l’arresto, il 49enne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Salerno Fuorni, dove attende di essere processato per le sue azioni. La vicenda mette in evidenza l’importanza delle misure cautelari nel garantire la protezione delle vittime di violenza domestica e delle famiglie coinvolte in situazioni delicate.